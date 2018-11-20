Реальная зарплата в Карелии за год выросла на 5%

Реальный размер средней заработной платы в Карелии, характеризующий ее покупательную способность, в Карелии за год вырос на 5%.

Это следует из сравнительных данных Карелиястата о размере средней зарплаты в сентябре 2017 и сентябре 2018 года.

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций республики за сентябрь составила 37505 рубля, 5 копеек. По сравнению с сентябрём 2017 года номинальная зарплата в Карелии выросла на 8,4%.

В каких областях больше всего выросла зарплата, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".