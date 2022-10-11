Реальные доходы населения Карелии упали на 4,5%

Рост номинальных денежных доходов населения Карелии в 2022 году «съела» инфляция.

Об этом говорят данные официальной статистики Карелиястата.

За 9 месяцев доходы в среднем на душу населения выросли на 11,5% и превысили 40169 рублей в месяц.

Однако из-за роста цен реальные доходы сократились на 4,5%.

Средняя номинальная начисленная заработная плата превысила 54007 рублей и выросла на 11,6%, но реально она сократилась на 3,5%.