Реальные зарплаты в России выросли на 10,5%, заявил Минтруд

Реальные заработные платы в январе-феврале этого года увеличились на 10,5% - это рекорд за последние пять лет.

Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин на коллегии министерства, передает ТАСС.

"В 2017 году мы смогли обеспечить реализацию майских указов по выплатам заработной платы работников бюджетного сектора, отдельных категорий граждан - это позволило серьезным образом повлиять на ситуацию с доходами населения. Буквально на днях Росстат опубликовал данные за январь-февраль - реальные заработные платы увеличились на 10,5%. Такого роста за два месяца мы не наблюдали на протяжении последних пяти лет", - сказал он.

По данным Росстата, средняя зарплата педагогических работников составила почти 35 тыс. рублей, преподавателей высшего профессионального образования - 63 тыс. рублей, врачей - 56 тыс. рублей, среднего медперсонала - 30 тыс. рублей, соцработников - 25 тыс. рублей.

Задолженность по заработной плате в России на 1 марта составляет 2,8 млрд рублей, это на 25% меньше аналогичного периода прошлого года, добавил Максим Топилин.