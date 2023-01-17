Реальный срок получили экс-руководители ИК-9 в Карелии Савельев и Ковалев за избиение заключенного

Судья Петрозаводского городского суда Александр Мерков признал экс-руководителей ИК-9 в Карелии Ивана Савельева и Ивана Ковалева, виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия, и приговорил к реальному лишению свободы.

В четверг, 16 февраля, в Петрозаводском городском суде судья Александр Мерков поставил точку в громком уголовном деле экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева, обвиняемых в превышении должностных полномочий с применением насилия.

Дело рассматривалось в суде в течение одного года и десяти месяцев.

Отметим, что обвиняемые пришли на оглашение приговора без вещей. В коридоре суда была тишина, разговаривали мало. Зал заседания был небольшим, поэтому с трудом вместил всех пришедших на оглашение приговора.

Судья Александр Мерков сообщил, что обвиняемый Иван Савельев 1987 года рождения, женат, имеет двои малолетних детей, ранее не судим, по данному уголовному делу уже содержался под стражей с 9 по 27 апреля 2020 года.

Иван Ковалев также 1987 года рождения, женат, имеет двоих малолетних детей, ранее не судим, под стражей содержался с 9 по 10 апреля 2020 года, после изменения меры пресечения был под домашним арестом с 11 апреля по 10 августа 2020 года.

«Обоих признать виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, совершенных с применением насилия)», - сказал Александр Мерков.

Ивану Савельеву суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти и выполнением организационно исполнительных полномочий, сроком на три года.

Иван Ковалев также приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти и с выполнением организационно исполнительных полномочий сроком, на три года.

«Меру пресечения до вступления приговора изменить на заключение под стражу. Взять Савельева и Ковалева под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Савельева и Ковалева исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Также Савельеву зачесть срок отбывания наказания в колонии пребывание под стражей с 9 по 27 апреля 2020 года и время содержания под стражей с 16 февраля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Для осужденного Ковалева время предварительного содержания с 9 по 10 апреля 2020 год включительно и время содержания под стражей с 16 февраля 2023 года до дня вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за 1,5 дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. Время содержания под домашним арестом в период с 11 апреля по 10 августа 2020 года - из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы в исправительной колонии общего режим» - пояснил судья Мерков.



Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.

Напомним, уголовное дело экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева рассматривал заместитель председателя петрозаводского городского суда Александр Мерков.

Оба майора внутренней службы УФСИН Карелии Следкомом республики обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. А именно, в избиении признанного потерпевшим 45-летнего гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева. Как прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении, в 2012 году Насруллоев был осужден в Москве по статье 228 ч.3 Уголовного Кодекса: Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере, и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. После вступления приговора в законную силу, осужденный Насруллоев был этапирован в петрозаводскую «девятку», где отбывал наказание с 2012 по 2019 годы.

Как ранее мы сообщали, в 2020 году допрошенный вначале в качестве свидетеля у себя на родине, куда он возвратился после освобождения, Насруллоев на скандальной видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9, себя не опознал. А спустя четыре с лишним месяца, во время второго допроса в качестве потерпевшего, дал противоположные показания. Отметим, что во время нахождения в «девятке» этот гражданин Таджикистана за различные нарушения неоднократно помещался в штрафной изолятор, содержался в отряде со строгими условиями отбывания наказания — СУОН. При этом ни одного из многочисленных взысканий и наказаний Насруллоев не обжаловал.

Это уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, после появления в СМИ видео, как в одном из помещений колонии двое мужчин в форме сотрудников службы исполнения наказаний руками и ногами избивают осужденного. Этот случай имел место в феврале 2014 года и, по версии следствия, к избиению причастны Иван Савельев и Иван Ковалев, которые тогда являлись соответственно замначальника колонии и старшим оперуполномоченным.

Защищали Ивана Савельева адвокаты Михаил Шогин и Артур Климук, а Ковалева — Михаил Ямчитский. Гособвинителем на процессе была заместитель прокурора Петрозаводска Наталья Силкина.