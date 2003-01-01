Медики не смогли спасти петрозаводчанина, у которого случился приступ на улице

В Петрозаводске на бульваре Интернационалистов скончался мужчина.
Сегодня, 8 сентября, на бульваре Интернационалистов в Петрозаводске стало плохо мужчине. Прохожие вызвали скорую.
— На место экстренно выехала бригада СМП. Реанимация прошла без эффекта. Мужчина умер, — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе Республиканской больницы скорой помощи.
По данным одного из городских телеграм-каналов, предположительной причиной смерти петрозаводчанина стал инфаркт. До приезда медиков окружающие пытались сделать мужчине искусственное дыхание, однако это не помогло.
