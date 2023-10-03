Реанимация работала на месте лобового столкновения иномарок в Петрозаводске

Днем 3 октября на Лесном проспекте в карельской столице произошло ДТП.

По предварительным данным Госавтоинспекции столицы Карелии, 3 числа, в 16.23, в дорожную полицию поступило сообщение о ДТП на Лесном проспекте, 51.



Произошло лобовое столкновение Renault Logan и Chevrolet Lacetti. Автоледи за рулем Chevrolet 1967 года рождения госпитализировали.



Об этом «Столице на Онего» рассказали в городской ГИБДД.







Напомним, ранее мы сообщали о том, что жертва массового ДТП у горы Сампо попала в больницу.