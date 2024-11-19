Ребенка надо беречь – в Госдуме подняли вопрос о целесообразности ОГЭ

Проблемы высокой учебной нагрузки и целесообразности ОГЭ поручили обсудить комитету по просвещению.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о высокой учебной нагрузки у школьников и целесообразности ОГЭ, особенно для тех, кто собирается поступать техникумы и колледжи. Он поручил комитету по просвещению ГД обсудить этот вопрос вместе с экспертами, учителями, представителями родительских комитетов, сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

По словам Володина, ребенка надо беречь, сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах. Особенно отметил целесообразность сдачи ОГЭ для тех школьников, кто собирается поступать в средне-специальные учебные заведения после 9 класса.