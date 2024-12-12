Ребенка сбили на переходе в Петрозаводске

Автомобиль сбил двоих пешеходов на улице Халтурина, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В Петрозаводске 13 декабря в 13.25 в районе дома № 13 по улице Халтурина двоих пешеходов, включая ребенка, сбил автомобиль Ford под управлением 61- летнего водителя.

Пешеходы переходили дорогу по нерегулируемом у переходу.

В результате ДТП 39 - летняя пешеход получила травмы, ей было назначено лечение. Шедший с ней 8-летний ребенок не пострадал.

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