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Ребенка в Карелии увезли в неизвестном направлении, объявлен розыск (ФОТО)

Новости. Общество
21:05, 27 Октября 2021
фото: ПСО "ДОБРОСПАС"/ ВК

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В Олонецком районе полиция разыскивает девочку, увезенную сегодня в неизвестном направлении.

Как сообщили в паблике «Доброспас», полиция Олонецкого района устанавливают местонахождение несовершеннолетней Ярославы Романовны Б. 2014 года рождения, которую сегодня, 27 октября, увезли в неизвестном направлении.

Возможно, ребенка увезли родители, которые в настоящее время отстранены от воспитания дочери — Роман Говардович Б. 1976 года рождения и Надия Алимовна Б. 1985 года рождения, зарегистрированные по адресу: Ленобласть, Выборский район, поселок Житково, улица Центральная, 33.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших её, полиция просит сообщить информацию по телефону: 9116619358.

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