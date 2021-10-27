Ребенка в Карелии увезли в неизвестном направлении, объявлен розыск (ФОТО)

В Олонецком районе полиция разыскивает девочку, увезенную сегодня в неизвестном направлении.

Как сообщили в паблике «Доброспас», полиция Олонецкого района устанавливают местонахождение несовершеннолетней Ярославы Романовны Б. 2014 года рождения, которую сегодня, 27 октября, увезли в неизвестном направлении.

Возможно, ребенка увезли родители, которые в настоящее время отстранены от воспитания дочери — Роман Говардович Б. 1976 года рождения и Надия Алимовна Б. 1985 года рождения, зарегистрированные по адресу: Ленобласть, Выборский район, поселок Житково, улица Центральная, 33.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой или видевших её, полиция просит сообщить информацию по телефону: 9116619358.