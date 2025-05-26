Ребенку выплатили компенсацию за травму после падения

Участок дороги, где ребенок упал, не был посыпан песком.

Об этом сообщила прокуратура Карелии. Ведомство провело проверку после получения ребенком травм. Он упал на не посыпанном песком участке дороги у дома на ул.Кайманова в Суоярви.



"В январе 2025 года в результате падения несовершеннолетний получил травму в виде ушибленной раны кисти. Руку пришлось защивать, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Карелии", - говорится в сообщении.



Ребенок длительное время не мог посещать спортивную секцию.

В его пользу с виновных взыскали 12 000 рублей.



Решение суда в законную силу не вступило.