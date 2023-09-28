Ребенок был госпитализирован после ДТП возле Петрозаводска

В районе деревни Царевичи столкнулись ВАЗ и Mersedes.

В отряде противопожарной службы Прионежского района сообщили об аварии. Произошедшей в воскресенье, 1 октября, на автодороге Шуйская — Гирвас.

Там в 11.39 пожарные ликвидировали последствия ДТП — на 9 километре дороги, в районе деревни Царевичи, столкнулись легковые автомобили ВАЗ и Mersedes.

В аварии был травмирован ребенок — пассажир отечественной машины. Его госпитализировали в детскую республиканскую больницу.