Ребенок, избитый до полусмерти отцом в Петрозаводске, 1,5 года находится в реанимации

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии мальчика, попавшего в ИТАР Детской республиканской больницы после избиения отцом.

Малыш, попавший в возрасте 4-х месяцев в реанимацию, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе. В Детской республиканской больнице ребенок находится уже 1,5 года.

«Ребенок жив. Состояние ребенка прежнее», — сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября 2020 года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

В Следкоме Карелии «Столице на Онего» сообщили, что в данный момент уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью, рассматривается в суде.