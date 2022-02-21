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Ребенок, избитый до полусмерти отцом в Петрозаводске, 1,5 года находится в реанимации

Новости. Общество
10:57, 22 Февраля 2022
фото: © Василий Смирнов/ТАСС

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В Минздраве Карелии рассказали о состоянии мальчика, попавшего в ИТАР Детской республиканской больницы после избиения отцом.

Малыш, попавший в возрасте 4-х месяцев в реанимацию, по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ в ИТАРе. В Детской республиканской больнице ребенок находится уже 1,5 года.

«Ребенок жив. Состояние ребенка прежнее», — сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, инцидент произошел в конце сентября 2020 года. Следком сообщал, что 36-летний житель Петрозаводска, находясь один дома со своим 4-месячным сыном, избил его. С тяжелыми черепно-мозговыми травмами младенец был доставлен в ДРБ.

В Следкоме Карелии «Столице на Онего» сообщили, что в данный момент уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в умышленном причинении малолетнему тяжкого вреда здоровью, рассматривается в суде.

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Комментарии

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Зритель интернета
2022-02-22 12:27:40
Страшная беда! Дикость нищего общества уже зашкаливает! Но почему то ничего не делается, скорей наоборот, сейчас "начнём беженцев спасать и кормить", беда просто...
кир
2022-02-22 11:24:05
Ужас какой.
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