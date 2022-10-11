Ребенок на велосипеде стал жертвой смертельного ДТП в Карелии

Еще 14 юных велосипедистов получили травмы с начала года, согласно статистике Госавтоинспекции.

В ГИБДД Карелии привели статистику дорожных аварий с участием детей. С начала 2022 года в 15 авариях получили травмы 14 детей на велосипедах. Еще одна авария — 13 сентября в Олонце — закончилась гибелью ребенка.

Кроем того, 19 детей пострадали в авариях, будучи пешеходами. В 11 случаях это произошло на дорогах Петрозаводска. В Госавтоинспекции отметили, что большинство детей знают правила ПДД, но не всегда могут правильно оценить дорожную обстановку.

Напомним, по статистике ГИБДД, каждая шестая авария в Карелии происходит с участием детей.