Ребенок получил травмы в ДТП, где автомобиль улетел в кювет у поселка в Карелии

В ГИБДД Карелии рассказали подробности аварии, произошедшей на региональной автодороге «Подъезд к поселку Стеклянное» в Пудожском районе.

Напомним, 7 июня в 15:18 шесть сотрудников пожарно-спасательного подразделения Пудожского района выезжали для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. На 14 км трассы «Пудож – Бочилово» (подъезд к поселку Стеклянное) водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

По информации Госавтоиспекции Карелии, около 15:20 в результате повреждения колеса во время движения автомобиль Ford Fusion съехал в кювет. За рулем машины находился 61-летний водитель. В ДТП пострадали два пассажира – 42-летняя женщина и 9-летний мальчик.

В момент ДТП ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

Ранее пятилетний мальчик пострадал в ДТП на трассе в Карелии.