Ребенок попал под колеса автомобиля на юге Карелии (ФОТО)

Авария произошла днем 22 июня в Сортавале.
Вчера, 22 июня, около 16.00 на улице Ленина в ДТП был травмирован несовершеннолетний пешеход, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
По предварительным данным, на 8-летнего ребенка, который переходил проезжую часть, наехал автомобиль Hyundai Tucson. За рулем находилась 45-летняя женщина.
Ребенок госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
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