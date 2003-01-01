Ребёнок попал под колёса автомобиля в Петрозаводске

ДТП с участием несовершеннолетнего произошло в микрорайоне Ключевая.
Сегодня, 10 октября, в 07:32 на улице Гвардейской в Петрозаводске легковой автомобиль сбил ребёнка. ДТП зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.
Мальчик попал под колёса иномарки, перебегая дорогу по пешеходному переходу. Школьник не смотрел по сторонам и не увидел приближающийся автомобиль. После падения он сразу же поднялся на ноги и отошёл к обочине. На помощь к несовершеннолетнему пришли находившиеся рядом горожане.
Информация о самочувствии ребёнка отсутствует. В настоящее время «Столица на Онего» ожидает официальный комментарий ГАИ Петрозаводска с подробностями аварии.
Ранее на улице Московской в столице Карелии автомобиль сбил мужчину на инвалидной коляске. Пострадавшему потребовалась госпитализация.