Ребенок попал под колеса внедорожника в одном из поселков Карелии (ФОТО)

Авария произошла 28 июня в поселке Пиндуши Медвежьегорского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В среду, 28 июня, приблизительно в 16.40, рядом с домом № 1 на улице Повенецкой 41-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не уступил дорогу и сбил на 12-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии мальчик получил травмы.
По факту ДТП проводится проверка, уточнили в Госавтоинспекции.
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