Ребенок попал под колеса внедорожника в одном из поселков Карелии (ФОТО)

Авария произошла 28 июня в поселке Пиндуши Медвежьегорского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В среду, 28 июня, приблизительно в 16.40, рядом с домом № 1 на улице Повенецкой 41-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser не уступил дорогу и сбил на 12-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии мальчик получил травмы.

По факту ДТП проводится проверка, уточнили в Госавтоинспекции.