Ребенок попал под машину во дворе жилого дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мальчишки играли во дворе жилого дома на Кукковке, один из них выбежал прямо под колеса автомобиля.

Несчастный случай произошел в Петрозаводске накануне в 16-50 на улице Котовского, у дома № 44а на придомовой территории в зоне действия знака "Жилая зона". Об этом сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии.

Судя по видео с камеры наблюдения компании «Ситилинк», ребёнок в ходе игры выбежал из-за стоящего транспортного средства. В это же время легковой автомобиль двигался по двору в прямом направлении.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС (2 человека, 1 единица техники) и врачи «скорой помощи». Как сообщили в ГИБДД Карелии, ребенку была оказана медицинская помощь.