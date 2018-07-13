Ребенок порвал щеку на спортивной площадке в Петрозаводске

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Команда "Молодежки ОНФ" приведет в порядок спортивную площадку на улице Ленинградской, где был травмирован ребенок.
На своей странице в соцсети детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев сообщил, что он вместе с участниками команды "Молодежка ОНФ" в Карелии проводит рейд в рамках федерального проекта "Безопасность детства".
"Сегодня мы смотрим детские и спортивные площадки, которые, увы, небезопасны для маленьких петрозаводчан, - написал Сараев, - на площадке для скейтбордистов на улице Ленинградская ребёнок недавно получил травму - порвал щеку. В ближайшие дни участники команды "Молодежки ОНФ" наведут здесь порядок".
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