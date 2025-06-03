Ребенок пострадал в аварии на центральной улице города Сортавала в Карелии

Автомобили разбились в воскресенье на улице Карельская.

Об аварии, произошедшей в городе Сортавала в Карелии, сообщили в местной пожарной части.

Информация о ДТП поступила в 12.44 дня 15 июня. Два автомобиля столкнулись на улице Карельская, являющейся частью федеральной трассы «Сортавала», возле пересечения с улицей Советская.

В аварии пострадал ребенок, он был доставлен в ЦРБ города Сортавала. Причина ДТП устанавливается.