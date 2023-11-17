Ребенок пострадал в аварии после запрещенного обгона на юге Карелии

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Лахденпохском районе.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали об аварии, произошедшей недалеко от поселка Оппола Лахденпохского района.

Там 19 ноября около 19.00 случилось встречное столкновение двух иномарок. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Infiniti пошел на обгон в запрещенном для этого месте, и его машина столкнулась со встречным автомобилем Kia Rio.

В результате аварии травмы получили пассажиры Kia: женщина и 10-летний ребенок. Водителям обоих автомобилей была оказана разовая помощь на месте.