Ребенок пострадал в аварии после запрещенного обгона на юге Карелии

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Лахденпохском районе.
В Госавтоинспекции Карелии рассказали об аварии, произошедшей недалеко от поселка Оппола Лахденпохского района.
Там 19 ноября около 19.00 случилось встречное столкновение двух иномарок. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Infiniti пошел на обгон в запрещенном для этого месте, и его машина столкнулась со встречным автомобилем Kia Rio.
В результате аварии травмы получили пассажиры Kia: женщина и 10-летний ребенок. Водителям обоих автомобилей была оказана разовая помощь на месте.
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