Ребенок пострадал в ДТП в Карелии по вине водителя, совершавшего запрещенный обгон

Выезд на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» привел к ДТП в Пудожском районе Карелии.
Об этом сообщили в ГИБДД.
Авария произошла в 20.35 на 451 км автодороги Р-21 «Кола».
По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Nissan Almera при совершении обгона в допустил столкновение со встречным автомобилем Mazda CX-5.
Травмирована 12-летняя пассажирка Mazda, ей назначено амбулаторное лечение. Девочка во время движения была пристегнута ремнем безопасности.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание