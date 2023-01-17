Ребенок пострадал в ДТП в Карелии по вине водителя, совершавшего запрещенный обгон

Выезд на встречную полосу в зоне действия знака «Обгон запрещен» привел к ДТП в Пудожском районе Карелии.

Об этом сообщили в ГИБДД.

Авария произошла в 20.35 на 451 км автодороги Р-21 «Кола».

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля Nissan Almera при совершении обгона в допустил столкновение со встречным автомобилем Mazda CX-5.

Травмирована 12-летняя пассажирка Mazda, ей назначено амбулаторное лечение. Девочка во время движения была пристегнута ремнем безопасности.