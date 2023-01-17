Ребенок пострадал в массовой аварии с участием 3 грузовиков под Петрозаводском (ФОТО)

Стали известны подробности двух аварий в Пряжинском районе.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности двух аварий, произошедших вечером 30 января в Пряжинском районе.

На 378 километре трассы «Кола» столкнулись сначала два грузовых автомобиля. В 18.20 у грузовика занесло полуприцеп, который врезался во встречный рефрижератор под управлением 37-летнего водителя, в результате аварии травмированного.

А спустя 5 минут 30-летний водитель Renault Logan, пытаясь уйти от столкновения со стоящими на дороге после аварии грузовиками, допустил занос и врезался в еще один грузовой автомобиль Scania под управлением 61-летнего водителя.

В результате этого ДТП были пострадали 38-летняя и 15-летняя пассажирки французской легковушки.

Ранее информация об этих авариях поступила от спасателей Пряжинского района — пожарные выезжали на место для осмотра места аварии и отключения аккумуляторов.