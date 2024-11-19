Ребенок пострадал в перевернувшейся машине в Карелии

В Пряжинском районе внедорожник вылетел в кювет и опрокинулся.

О ДТП, произошедшем 21 ноября около 10 утра возле деревни Сямозеро Пряжинского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГАИ, 60-летний водитель Chevrolet Niva при прохождении правого поворота допустил занос и съезд в кювет. Там автомобиль опрокинулся.

В результате ДТП получил травмы 10-летний пассажир автомобиля.