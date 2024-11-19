Ребенок пострадал в перевернувшейся машине в Карелии

В Пряжинском районе внедорожник вылетел в кювет и опрокинулся.
О ДТП, произошедшем 21 ноября около 10 утра возле деревни Сямозеро Пряжинского района, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
По данным ГАИ, 60-летний водитель Chevrolet Niva при прохождении правого поворота допустил занос и съезд в кювет. Там автомобиль опрокинулся.
В результате ДТП получил травмы 10-летний пассажир автомобиля.
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