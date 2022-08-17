Ребенок пропал в поселке Карелии (СРОЧНО)

В Пряжинском районе 12-летний мальчик ушел гулять и не вернулся.

Как сообщается в паблике МВД Карелии, сотрудники полици по Пряжинскому району разыскивают без вести пропавшего Лазарев Артём Лазарева 2010 года рождения, жителя поселка Чална.

В воскресенье, 28 августа, около 13.20 он ушел гулять из дома и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

На вид: 12 лет, рост 155 см, среднего телосложения, волосы светло русые средней длины.

Одет: синие шорты, серая футболка, темно-серые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого или видевших его 28 августа и позднее, полиция просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 81456 329 60, 8 81456 312 39.