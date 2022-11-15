Ребенок с бабушкой и дедушкой пострадали в ДТП на трассе в Карелии из-за лопнувшего колеса

В Сортавальском районе из-за лопнувшего колеса перевернулся внедорожник, в результате пострадал 6-летний ребенок и 64-летние водитель и пассажирка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 15 ноября, в 16.50 в Сортавальском районе, на 18 км автодороги подъезд к МАПП "Вяртсиля", опрокинулся автомобиль.

По предварительным данным, во время движения на автомобиле Mitsubishi L200 произошел разрыв шины правого заднего колеса, в результате чего водитель не справился с заносом транспортного средства, допустил выезд за пределы проезжей части и перевернулся.

В ДТП пострадал 64-летний водитель и два пассажира - 64-летняя женщина и 6-летний мальчик. В момент ДТП ребенок находился в детском удерживающем устройстве.