Ребенок с отцом сгорели в доме под Петрозаводском

Семья пострадала на пожаре в Карелии — двое погибли, еще два человека госпитализированы, сообщили в Следкоме Карелии.

Следователями возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка и мужчины в результате пожара.

Ночью 8 апреля в следственные органы Карелии поступило сообщение о том, что ребенок 2007 года рождения и его отец 1981 года рождения погибли в результате пожара, произошедшего в частном жилом доме поселка Новая Вилга Прионежского района.

Незамедлительно на место происшествия был организован выезд следственной группы.

По результатам проведенного комплекса проверочных мероприятий возбуждено уголовное дело.

Предварительной причиной смерти считают отравление угарным газом. На телах погибших каких-либо насильственных повреждений не обнаружено. Матери погибшего мальчика с младшим сыном удалось покинуть дом, они госпитализированы.

Сразу после случившегося следователями СК произведен осмотр места происшествия, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин пожара, допрашиваются свидетели. Для установления точной причины гибели людей назначены судебно-медицинские экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.