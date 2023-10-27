Ребенок утонул, выйдя на тонкий лед реки, текущей в Карелию

Поисковые работы в Мурманской области завершились.

Как сообщили в пожарно-спасательном отряде Костомукши, в Мурманской области завершились поисковые работы. Спасатели искали 12-летнего ребенка, который провалился под лед реки Тунтсайоки.

Трагедия случилась еще 23 октября в селе Аллакурти, недалеко от границы с Карелией. Мальчик вышел на тонкий лед вместе со своим сверстником.

На месте работали оперативная группа МЧС Мурманской области, психологи, водолазная группа.

Спасатели обнаружили тело и извлекли его из воды. На месте продолжают работать психологи.

В МЧС напомнили родителям о необходимости проводить беседы с детьми, предостерегая их от выхода на лед.