Ребенок в Беломорске ударился головой о бетонное основание горки

По решению суда компенсацию должны выплатить местные чиновники.
В прокуратуру Беломорского района обратилась мать ребенка, получившего травму на детской площадке.
Установлено, что в августе 2023 года при спуске с горки на детской площадке в Беломорске ребенок ударился головой о бетон. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.
Площадка была в неудовлетворительном состоянии, и в адрес главы районной администрации надзорный орган внес представление. По требованию прокурора нарушения устранили, должностное лицо, ответственное за контроль, привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также прокурор обратился в суд с иском о взыскании с районной администрации компенсации морального вреда.
Решением суда иск удовлетворен, в пользу несовершеннолетнего взыскано 30 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.
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