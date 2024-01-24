Ребенок в Беломорске ударился головой о бетонное основание горки

По решению суда компенсацию должны выплатить местные чиновники.

В прокуратуру Беломорского района обратилась мать ребенка, получившего травму на детской площадке.

Установлено, что в августе 2023 года при спуске с горки на детской площадке в Беломорске ребенок ударился головой о бетон. Несовершеннолетнему потребовалась медицинская помощь.

Площадка была в неудовлетворительном состоянии, и в адрес главы районной администрации надзорный орган внес представление. По требованию прокурора нарушения устранили, должностное лицо, ответственное за контроль, привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор обратился в суд с иском о взыскании с районной администрации компенсации морального вреда.

Решением суда иск удовлетворен, в пользу несовершеннолетнего взыскано 30 тысяч рублей, рассказали в прокуратуре Карелии.