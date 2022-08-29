Ребенок в Карелии перевернулся на мотоцикле

В Костомукше 12-летний ребенок сел за руль мотоцикла и попал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедельник, 5 сентября, в 14.20 в Костомукше по улице Интернациональная вблизи дома 7, двенадцатилетний водитель кроссового мотоцикла «Moto Land» не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.