Ребенок в Карелии перевернулся на мотоцикле

В Костомукше 12-летний ребенок сел за руль мотоцикла и попал в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувший понедельник, 5 сентября, в 14.20 в Костомукше по улице Интернациональная вблизи дома 7, двенадцатилетний водитель кроссового мотоцикла «Moto Land» не справился с управлением и допустил опрокидывание мотоцикла.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.
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