Ребенок в Карелии получил травмы в результате падения льда с крыши, возбуждено уголовное дело

Следственные органы Кемского района Карелии возбудили уголовное дело после того, как на 10-летнего мальчика рухнула ледяная глыба с крыши дома.

Об этом сообщили в пресс-службе карельского управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, ЧП произошло 20 марта в поселке Рабочеостровск. Снежно-ледовая масса сошла с крыши жилого дома в тот момент, когда поблизости находился ребенок. Часть наледи упала ему на голову, в результате мальчик получил травмы головы, он госпитализирован.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление виновных лиц, отвечающих за надлежащее предоставление услуг по уборке кровли дома в зимний период, а также выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении Следкома.

По сведениям «Столицы на Онего», в одном из помещений жилого дома, с которого сошла наледь, расположена сельская администрация.