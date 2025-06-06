Редактор «Столицы» съездил в Абхазию и делится опытом с теми, кто собирается провести там свой отпуск

Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть Главный редактор «Столицы на Онего» Евгений Белянчиков о поездке в древнюю Колхиду.

Черное море в конце 2024 года стало по-настоящему черным. Тысячи тонн мазута из потерпевших крушение нефтяных танкеров на годы превратили курорты Краснодарского края в место экологического бедствия.

Между тем, лето никто не отменял. Оно пришло. Многие вместо Анапы, Витязево, Туапсе или Крыма обратили свой взор на Абхазию, куда мазут не добрался. Кто-то уже купил билеты, кто-то еще думает. И все понятно: Абхазия — одно из самых доступных по цене направлений этого лета. Но всегда ли невысокая цена отдыха дает низкое качество?

Главред «Столицы на Онего» Евгений Белянчиков съездил в Абхазию с семьей и делится своим опытом. Читайте материал с ФОТО и ВИДЕО.