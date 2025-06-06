здоровье работа экология
реклама на сайте
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00
Названы 5 простых профессий в России с зарплатой более 100 тысяч рублей
14.06.2025 22:00

Редактор «Столицы» съездил в Абхазию и делится опытом с теми, кто собирается провести там свой отпуск

Новости. Общество
17:35, 21 Июня 2025
фото: © Евгений Белянчиков

Новости партнеров

Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть Главный редактор «Столицы на Онего» Евгений Белянчиков о поездке в древнюю Колхиду.

Черное море в конце 2024 года стало по-настоящему черным. Тысячи тонн мазута из потерпевших крушение нефтяных танкеров на годы превратили курорты Краснодарского края в место экологического бедствия.

Между тем, лето никто не отменял. Оно пришло. Многие вместо Анапы, Витязево, Туапсе или Крыма обратили свой взор на Абхазию, куда мазут не добрался. Кто-то уже купил билеты, кто-то еще думает. И все понятно: Абхазия — одно из самых доступных по цене направлений этого лета. Но всегда ли невысокая цена отдыха дает низкое качество?

Главред «Столицы на Онего» Евгений Белянчиков съездил в Абхазию с семьей и делится своим опытом. Читайте материал с ФОТО и ВИДЕО.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2025, 17:30
Белорусов призвали сократить потребление картофеля до двух раз в неделю
14.06.2025, 15:00
Город в Карелии стал одним из самых дорогих направлений для отдыха в июне
17.06.2025, 20:15
В МВД рассказали, как быстрее получить заграничный паспорт
14.06.2025, 22:00
Названы 5 простых профессий в России с зарплатой более 100 тысяч рублей
16.06.2025, 16:50
Пляжи закрыты, часть дорог затопило: в Сочи ливни и ураганный ветер
17.06.2025, 09:30
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется жара

Аналитика

Сегодня 17:25
Честный взгляд
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть
Советы для тех, кто собирается этим летом поехать в Абхазию. Главный редактор «Столицы на Онего» Евгений Белянчиков о поездке в древнюю Колхиду.
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
12.06.2025 18:35
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
«Тетрис», который изменил всё
06.06.2025 12:48
Вся аналитика

Медиа

Финальный, четвертый день фестиваля "Воздух Карелии"
16.06.2025 13:56
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение