Редчайший гриб обнаружили в Водлозерском парке Карелии

Сотрудники Водлозерского национального парка нашли гриб гиднеллум Пека или «кровавый зуб».

На Монастырской тропе Водлозерского нацпарка сотрудники Ирина Жукова и Денис Болтушкин впервые в истории парка обнаружили гриб гиднеллум Пека по прозвищу «кровавый зуб».



Для Водлозерского парка уже известны несколько видов гиднеллумов, в том числе, гиднеллум ржавчинный. Для того, чтобы безошибочно определить вид находки, плодовые тела гриба отправили в Петрозаводск, в карельский научный центр РАН.



Ученые поздравили коллег с находкой, образец «кровавого зуба» остался в гербарии Института леса.



Напомним, ранее краснокнижный гриб находили костомукшские дачники.



Также отметим, 12 октября вступила в силу новая статья Уголовного кодекса РФ, которая устанавливает ответственность за незаконный сбор ценных растений и грибов.



Самое строгое наказание по ней составляет девять лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей, пишет ТАСС.