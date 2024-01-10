Редких кошек с самыми длинными лапами и большими ушами остановили на границе России

Из России не дали вывезти котят редкой породы.

Двух котят с пятнами на шерсти остановили на границе России. Зоологи зафиксировали у них истощение, откармливать животных будут в Союзе аквариумов и парке львов, пишет 47 news со ссылкой на телеграм-канал глава Росприроднадзора.

Как сообщила 11 января в своем телеграм-канале глава Росприроднадзора Светлана Радионова, накануне в ведомство поступил сигнал из Федеральной таможенной службы о попытке вывоза котят редкой породы — африканского сервала. Животные находятся под защитой конвенции о международной торговле редкими особями дикой фауны.

«Вероятно, их хотели продать на „чёрном рынке“, документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали. Какая судьба бы их ждала — предсказать невозможно», — рассказала Радионова.

Источник видео: телеграм-канал главы Росприроднадзора Светланы Радионовой/ t.me/radionovasg

На видео запечатлены два котенка с шерстью пятнистого окраса. По словам главы ведомства, им около двух месяцев. У животных зафиксированы признаки истощения. Радионова отметила, что в этом возрасте котята должны быть с матерью и перенимать у нее манеры поведения и навыки выживания.

Представители Росприроднадзора связались с Союзом зоопарков и аквариумов России и парком львов «Земля Прайда». Специалисты смогут на время принять сервалов и обеспечить им уход. После этого хищники поедут в Липецкий зоопарк. Там они пробудут, пока не найдутся постоянные хозяева, сообщает 47 news.

Историческими ареалами обитания сервалов считаются центр и юго-восток Африки. Сервал — стройная, длинноногая кошка средних размеров. Длина тела 90—135 см, высота в плечах до 40—65 см; весит взрослое животное от 8 до 18 кг. Сервал обладает самыми высокими лапами и самыми большими (относительно размеров тела) ушами среди кошачьих. Голова у него миниатюрная, хвост относительно короткий — 30—45 см.