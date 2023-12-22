Редкий дятел с меланхоличным хохотом встречается на юге Карелии

В Минприроды Карелии предложили послушать голос седого дятла.

Карелия – самый северный регион обитания седого дятла, который обычно населяет леса Евразии от Атлантики до Сахалина и Японии, а также до Индокитая и Суматры.

В Карелии седой дятел встречается преимущественно в южных районах республики.



Границу зоны регулярного гнездования проводят между 62° и 63° северной широты. Севернее птиц регистрируют крайне редко.



Большинство встреч редкого дятла зафиксировано в Приладожье и Прионежье, при этом его численность не превышает 1–2 пар на 100 квадратных километров.



В период размножения седой дятел обычно обитает в лиственных и смешанных лесах по соседству с открытыми участками – полянами, вырубками, побережьями водоемов. Для гнезда чаще выбирает лиственное дерево с мягкой древесиной - ольху, осину, березу и может поселиться в погибших, высохших деревьях или подгнивших из-за грибка стволах.



Важным моментом выбора места является наличие муравейников: муравьи — любимое лакомство для птенцов и взрослых птиц.



После гнездования взрослые птицы ведут кочевой образ жизни.



Голос серого дятла слышно издалека — громкий, резкий, немного похожий на меланхоличный хохот. В паблике Минприроды Карелии предложили послушать голос редкого дятла.

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