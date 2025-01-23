Редкий подсвечник приобрел музей «Кижи» у жителя Карелии

Уникальный предмет пополнил фондохранилище музея.

Редкий глиняный подсвечник конца XIX — начала XX века приобрел музей «Кижи» у жителя Каргополя Архангельской области Максима Максимова. Об этом сообщили в паблике Музей «Кижи».

Уникальность предмета состоит в том, что глиняные подсвечники исопользовались редко в быту. Чаще встречались лампады и металлические подсвечники. Представленный экспонат состоит поддона в виде блюдца с высокими бортиками, а также подставки под свечу в виде чаши на массивной цилиндрической ножке, плавно переходящей в поддон.

«Ножка дополнена С-образной ручкой. Чаша подставки округлой формы, с тремя открытыми носиками для сливания воска. Поверхность коричневого цвета, частично покрыта глазурью: поддон и чаша — внутри, ножка — у основания. Основание в центральной части заглублено», — написали авторы поста.

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