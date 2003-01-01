Реестр пострадавших дольщиков ИЖС сформируют в России

В Госдуме предложили систематизировать учет пострадавших в сфере ИЖС в России.
В настоящее время в некоторых субъектах РФ приняты решения о сборе информации для создания реестра пострадавших граждан. Но часть субъектов не формирует такие реестры, поскольку, по сведениям депутата, они ожидают официальный документ, который урегулирует вопрос сбора данных. В Карелии пока такого реестра тоже нет.
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко направил обращение главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину с предложением поручить профильным региональным ведомствам создать реестры граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
— Прошу вас рассмотреть и принять положительное решение по изданию приказа министерства строительства и ЖКХ РФ, который поручит профильному министерству субъектов издать свой приказ о формировании реестра граждан, заключивших договоры подряда на строительство индивидуальных жилых домов и перед которыми обязательства по строительству и передаче индивидуального жилого дома не исполнены (включив туда пострадавших, оформивших ипотечный кредит на строительство, так и тех, кто использовал собственные денежные средства, без привлечения заемных средств) и сформирует единую форму для сбора указанных данных, — сказано в документе.В документе отмечается, что официальное количество пострадавших от недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС составляет 10 800 человек, а с учетом неофициальных данных может достигать 20 тысяч человек. По мнению парламентария, данное решение позволит сформировать полную и достоверную базу по общему количеству пострадавших для выработки системных и адресных решений.
Ранее парламентарии от партии «Справедливая Россия» обратились к главе Карелии Артуру Парфенчикову с предложением создать в регионе реестр обманутых дольщиков. По мнению автора обращения, депутата Законодательного собрания республики Ройне Изюмова, единый и регулярно обновляемый реестр поможет защитить местных жителей, оставшихся один на один с недобросовестными застройщиками.
Напомним, как минимум 40 семей в Карелии пострадали от действий недобросовестного подрядчика в Карелии — компании «Амперия». Люди брали кредиты на строительство каркасных домов, в итоге остались без жилья и с обязательствами перед банками». Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. 30 сентября Арбитражный суд вынес решение по делу о банкротстве строительной компании, введена процедура наблюдения. Добавим, что полиция Карелии ищет пострадавших от действий строительной компании «Амперия». Сейчас в списке около 40 семей. В полиции предполагают, что тех, кому недостроили дома в Карелии, больше.