Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%

Рефинансировать потребительские кредиты в Сбере стало ещё выгоднее: в рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев банк предлагает беспрецедентно низкую ставку в 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование».

Такая ставка назначается в первый месяц использования кредита, после чего будет установлена базовая ставка (от 10,9% в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от 8,9% годовых. Предложение действует с 1 декабря.

Напомним, что с 13 ноября Сбер также улучшил условия оформления потребительских кредитов без обеспечения. Так, по кредитам на срок от 13 месяцев включительно также была утверждена специальная ставка 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода действует базовая ставка, которая также была снижена в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.

«В ноябре мы уже запустили новогоднюю акцию по потребительским кредитам и теперь похожие условия доступны и по рефинансированию. Хочу отметить, что рефинансирование в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредитам, снизив ставку и высвободить время, объединив несколько кредитов в один. А с учётом новогоднего акционного предложения, которое позволяет платить всего 5,9% в первый месяц после рефинансирования, это по-настоящему уникальная возможность, доступная только у нас», — сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ставка рефинансирования (при рефинансировании только кредитов СберБанка ставка от 11,9% до 19,9%) Сумма кредита 3-12 мес 13-60 мес До 300 тыс руб. от 11,9% до 16,9% от 12,9% до 18,9% От 300 тыс руб. до 1 млн руб. от 10,9% до 12,9% от 10,9% до 15,9% От 1 млн руб. от 8,9% до 10,9% от 10,9% до 13,9% Требования к рефинансируемым кредитам Ежемесячные платежи вносились точно по графику в течение последних 12 месяцев;

Отсутствует текущая просроченная задолженность;

Отсутствует реструктуризация по рефинансируемому кредиту;

Одной заявкой можно объединить до 5 кредитов в рублях*;

Остаток долга по кредиту от 30 000 ₽;

Срок действия кредитов СберБанка не менее 180 календарных дней на дату рассмотрения кредитной заявки. * до 4 кредитов при рефинансировании только кредитов СберБанка Документы Если оформляете в офисе банка Если оформляете в СберБанк Онлайн Паспорт;

Справка или выписка по кредиту — если рефинансируете кредит другого банка;

Справка о доходах — если хотите взять дополнительную сумму более 300 000 ₽ (Справка 2-НДФЛ или по форме СберБанка) Документы не нужны Какие кредиты вы можете рефинансировать Кредиты других банков Кредиты СберБанка** Потребительский кредит

Автокредит

Ипотека

Кредитные карты или дебетовые карты с разрешенным овердрафтом Потребительский кредит

Автокредит

Ипотека (через СберБанк Онлайн) * Вы должны являться заемщиком/созаемщиком по рефинансируемому кредиту и владельцем счета, на который он был зачислен **Рефинансирование кредитов СберБанка без кредитов других банков доступно только в СберБанк Онлайн Условия кредитования Без комиссии за выдачу кредита

Сумма кредита от 30 000 ₽* до 5 млн ₽**

Срок кредита от 3 месяцев до 5 лет

Обеспечение по кредиту не требуется *60 000 ₽, при рефинансировании только кредитов СберБанка. При этом сумма кредита должна превышать остаток задолженности по рефинансируемому кредиту не менее чем на 30 000 рублей.

**Если получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, в остальных случаях – до 3 млн ₽. Требования к заемщикам Возраст от 18 до 80 лет*;

Стаж работы от 6 месяцев, если не получаете зарплату на карту СберБанка. *Клиенты в возрасте 18-21 и 70-80 лет должны предоставить справку о доходе и документ о занятости.

ПАО Сбербанк Источник: Сбербанк