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Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%

Новости. Общество
16:31, 13 Декабря 2021
фото: © Сбербанк

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Рефинансировать потребительские кредиты в Сбере стало ещё выгоднее: в рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев банк предлагает беспрецедентно низкую ставку в 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование».

Такая ставка назначается в первый месяц использования кредита, после чего будет установлена базовая ставка (от 10,9% в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от 8,9% годовых. Предложение действует с 1 декабря.

Напомним, что с 13 ноября Сбер также улучшил условия оформления потребительских кредитов без обеспечения. Так, по кредитам на срок от 13 месяцев включительно также была утверждена специальная ставка 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода действует базовая ставка, которая также была снижена в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.

«В ноябре мы уже запустили новогоднюю акцию по потребительским кредитам и теперь похожие условия доступны и по рефинансированию. Хочу отметить, что рефинансирование в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредитам, снизив ставку и высвободить время, объединив несколько кредитов в один. А с учётом новогоднего акционного предложения, которое позволяет платить всего 5,9% в первый месяц после рефинансирования, это по-настоящему уникальная возможность, доступная только у нас», — сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ставка рефинансирования (при рефинансировании только кредитов СберБанка ставка от 11,9% до 19,9%)

Сумма кредита

3-12 мес

13-60 мес

До 300 тыс руб.

от 11,9% до 16,9%

от 12,9% до 18,9%

От 300 тыс руб. до 1 млн руб.

от 10,9% до 12,9%           

от 10,9% до 15,9%

От 1 млн руб.

от 8,9% до 10,9%

от 10,9% до 13,9%

Требования к рефинансируемым кредитам
  • Ежемесячные платежи вносились точно по графику в течение последних 12 месяцев;
  • Отсутствует текущая просроченная задолженность;
  • Отсутствует реструктуризация по рефинансируемому кредиту;
  • Одной заявкой можно объединить до 5 кредитов в рублях*;
  • Остаток долга по кредиту от 30 000 ₽;
  • Срок действия кредитов СберБанка не менее 180 календарных дней на дату рассмотрения кредитной заявки.

* до 4 кредитов при рефинансировании только кредитов СберБанка

Документы

Если оформляете в офисе банка

Если оформляете в СберБанк Онлайн

Документы не нужны

Какие кредиты вы можете рефинансировать

Кредиты других банков

Кредиты СберБанка**
  • Потребительский кредит
  • Автокредит
  • Ипотека
  • Кредитные карты или дебетовые карты с разрешенным овердрафтом
  • Потребительский кредит
  • Автокредит
  • Ипотека (через СберБанк Онлайн)

* Вы должны являться заемщиком/созаемщиком по рефинансируемому кредиту и владельцем счета, на который он был зачислен

**Рефинансирование кредитов СберБанка без кредитов других банков доступно только в СберБанк Онлайн

Условия кредитования
  • Без комиссии за выдачу кредита
  • Сумма кредита от 30 000 ₽* до 5 млн ₽**
  • Срок кредита от 3 месяцев до 5 лет
  • Обеспечение по кредиту не требуется

*60 000 ₽, при рефинансировании только кредитов СберБанка. При этом сумма кредита должна превышать остаток задолженности по рефинансируемому кредиту не менее чем на 30 000 рублей.
**Если получаете зарплату или пенсию на карту СберБанка, в остальных случаях – до 3 млн ₽.

Требования к заемщикам
  • Возраст от 18 до 80 лет*;
  • Стаж работы от 6 месяцев, если не получаете зарплату на карту СберБанка.

*Клиенты в возрасте 18-21 и 70-80 лет должны предоставить справку о доходе и документ о занятости.
ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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