Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%

Рефинансировать потребительские кредиты в Сбере стало ещё выгоднее: в рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев банк предлагает беспрецедентно низкую ставку в 5,9% годовых по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование».
Такая ставка назначается в первый месяц использования кредита, после чего будет установлена базовая ставка (от 10,9% в зависимости от суммы кредита). По кредитам до 12 месяцев в рамках акции доступна ставка от 8,9% годовых. Предложение действует с 1 декабря.
Напомним, что с 13 ноября Сбер также улучшил условия оформления потребительских кредитов без обеспечения. Так, по кредитам на срок от 13 месяцев включительно также была утверждена специальная ставка 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода действует базовая ставка, которая также была снижена в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.
«В ноябре мы уже запустили новогоднюю акцию по потребительским кредитам и теперь похожие условия доступны и по рефинансированию. Хочу отметить, что рефинансирование в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредитам, снизив ставку и высвободить время, объединив несколько кредитов в один. А с учётом новогоднего акционного предложения, которое позволяет платить всего 5,9% в первый месяц после рефинансирования, это по-настоящему уникальная возможность, доступная только у нас», — сказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
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Ставка рефинансирования (при рефинансировании только кредитов СберБанка ставка от 11,9% до 19,9%)
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Сумма кредита
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3-12 мес
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13-60 мес
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До 300 тыс руб.
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от 11,9% до 16,9%
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от 12,9% до 18,9%
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От 300 тыс руб. до 1 млн руб.
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от 10,9% до 12,9%
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от 10,9% до 15,9%
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От 1 млн руб.
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от 8,9% до 10,9%
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от 10,9% до 13,9%
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Требования к рефинансируемым кредитам
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* до 4 кредитов при рефинансировании только кредитов СберБанка
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Документы
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Если оформляете в офисе банка
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Если оформляете в СберБанк Онлайн
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Документы не нужны
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Какие кредиты вы можете рефинансировать
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Кредиты других банков
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Кредиты СберБанка**
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* Вы должны являться заемщиком/созаемщиком по рефинансируемому кредиту и владельцем счета, на который он был зачислен
**Рефинансирование кредитов СберБанка без кредитов других банков доступно только в СберБанк Онлайн
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Условия кредитования
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*60 000 ₽, при рефинансировании только кредитов СберБанка. При этом сумма кредита должна превышать остаток задолженности по рефинансируемому кредиту не менее чем на 30 000 рублей.
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Требования к заемщикам
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*Клиенты в возрасте 18-21 и 70-80 лет должны предоставить справку о доходе и документ о занятости.