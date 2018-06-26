Выйти из режима постоянного выпрашивания федеральных средств стало для Карелии практически невозможным.

Как известно, Владимир Путин быстро и эффективно решил проблему политической автономии глав регионов, которые в предшествующий период получили слишком большое влияние на национальный процесс принятия решений. Реформы Путина описаны многократно: это создание института федеральных округов, выведение глав исполнительной власти регионов из Совета Федерации (с потерей ими депутатской неприкосновенности), наконец, возможность смещать глав регионов. Эти реформы превратили губернаторов из независимых политиков в чиновников, полностью зависимых от благорасположения Москвы. В 2004 году с отменой прямых выборов губернаторов (которые ещё в конце девяностых официально считались одним из главных завоеваний российской демократизации) прошла вторая волна путинской реформы. Надо отметить, что формально попятное движение – возвращение выборов губернаторов в 2012 году, но с жёсткой системой фильтров – не привело к восстановлению политической автономии регионов.

Подробнее читайте здесь.