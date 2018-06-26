Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
09:35, 26 Июня 2018

"Реформы превратили губернаторов из независимых политиков в чиновников"

По теме

Лидеру "жириновцев" в Карелии поставили двойку за работу
25.06.18 16:35
Парфенчиков начал контролировать строительство дома для переселенцев с нулевого цикла
25.06.18 07:15
Жители Питкяранты показали всей Карелии, как нужно бороться за свои права
24.06.18 13:10
Все новости
Загрузка...

Выйти из режима постоянного выпрашивания федеральных средств стало для Карелии практически невозможным.

Как известно, Владимир Путин быстро и эффективно решил проблему политической автономии глав регионов, которые в предшествующий период получили слишком большое влияние на национальный процесс принятия решений. Реформы Путина описаны многократно: это создание института федеральных округов, выведение глав исполнительной власти регионов из Совета Федерации (с потерей ими депутатской неприкосновенности), наконец, возможность смещать глав регионов. Эти реформы превратили губернаторов из независимых политиков в чиновников, полностью зависимых от благорасположения Москвы. В 2004 году с отменой прямых выборов губернаторов (которые ещё в конце девяностых официально считались одним из главных завоеваний российской демократизации) прошла вторая волна путинской реформы. Надо отметить, что формально попятное движение – возвращение выборов губернаторов в 2012 году, но с жёсткой системой фильтров – не привело к восстановлению политической автономии регионов.

Подробнее читайте здесь.

По теме

Лидеру "жириновцев" в Карелии поставили двойку за работу
25.06.18 16:35
Парфенчиков начал контролировать строительство дома для переселенцев с нулевого цикла
25.06.18 07:15
Жители Питкяранты показали всей Карелии, как нужно бороться за свои права
24.06.18 13:10
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-06-26 11:40:47
Из вчерашнего Путину: "В Республике Карелия происходит всесторонняя, беззастенчивая русификация. В республике почти все карельское, как говориться, "вырубили под корешок".
Беня
2018-06-26 11:31:44
А кто мешал независимым политикам развивать источники доходов местного бюджета?
grigorjev
2018-06-26 11:09:21
Вчера направлено Президенту и др.: "В Карелии сложилась разветвленная сеть причастных к "преступлению века", включающая суды, прокуратуру, органы юстиции и даже Администрации Президента (нач. департамента М. Галкина)... Круговая порука на высоком уровне!".
grigorjev
2018-06-26 10:56:14
Заклинило? Так уже всем направлено. Заграницу тоже.
User
2018-06-26 10:44:30
Реформы превратили всё в профанацию и фарс! Бездарность порождает бездарность.
dgin
2018-06-26 10:10:11

"Реформы превратили губернаторов из независимых политиков в чиновников" , а также убили всё инакомыслее и здравый смысл у чиновников всех уровней . и развалили местное самоуправление .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
21.06.2018, 13:30
Увидеть Кивач и умереть
23.06.2018, 14:50
В Карелии накануне выпускного погиб одиннадцатиклассник
24.06.2018, 14:33
Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"
20.06.2018, 00:01
В Петрозаводске женщина выбросилась из окна, пока ее кузен уродовал тело родной матери
21.06.2018, 14:14
ФОТО: У Республиканской больницы в Петрозаводске обнаружена бомба
21.06.2018, 13:45
Что на самом деле произошло в день трагедии на водопаде "Кивач"

Аналитика

25.06.2018 15:50
Политкухня
Почему у нас отбирают пенсии 7
Разложили по полочкам, почему власти затеяли "пенсионную реформу" и к чему она приведет.
"Работал в Москве" - "просил денег" 4
25.06.2018 10:45
Из Петрозаводска в град Петра: как купить квартиру в северной столице с умом
22.06.2018 10:00
Увидеть Кивач и умереть 4
21.06.2018 13:30
Дело Дмитриева: о чем молчит общественность? 35
21.06.2018 09:48
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:23
Личное мнение
"Больнее всего тем, кто не успевает перестроиться"
С каждым годом отставание Карелии от лидеров модернизационных преобразований становится все более ощутимым, считает политолог Олег Реут.
"Без воды и не туды, и не сюды" 1
21.06.2018 12:13
"Так вышло, мы любим Россию" 8
19.06.2018 09:58
Дело Дмитриева: и что теперь? 10
18.06.2018 11:18
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.06.2018 14:46
все фото и видео

Опрос

Примите ли вы участие в митингах против повышения пенсионного возраста?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»