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Регина Тодоренко побывала в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
10:04, 17 Августа 2020
фото: © instagram.com/reginatodorenko
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Телеведущая побывала в горном парке "Рускеала".

Известную телеведущую шоу "Орел и решка" Регину Тодоренко заметили на днях в горном парке "Рускеала".

Регина выложила в Instagram фото на фоне "Рускеальского экспресса". 


© instagram.com/reginatodorenko

Карельский спортсмен и поэт Александр Каширин увидел Тодоренко в горном парке и сделал с ней фото.


© instagram.com/vegasaleksandres

Ранее в Карелии побывал Тимур Родригез. По нашей информации, шоумен приехал в республику для съемок "Орла и решки". Тимур с семьей покатался на ретромобиле. И у Регины появилось фото в похожем авто.


© instagram.com/trodriguezzz



© instagram.com/reginatodorenko

Интересно, что и Родригез, и Тодоренко этим летом были замечены на Ямале и в Астрахани. 

Ямальские СМИ сообщают, что их приезд был связан с новым проектом, подробности которого не раскрываются.

Снимают ли звезды новый сезон телепрограммы о путешествиях – официально пока не известно. Возможно, они удивят телезрителей новым шоу.

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