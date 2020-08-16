Регина Тодоренко побывала в Карелии (ФОТО)

Телеведущая побывала в горном парке "Рускеала".

Известную телеведущую шоу "Орел и решка" Регину Тодоренко заметили на днях в горном парке "Рускеала".



Регина выложила в Instagram фото на фоне "Рускеальского экспресса".





© instagram.com/reginatodorenko

Карельский спортсмен и поэт Александр Каширин увидел Тодоренко в горном парке и сделал с ней фото.



© instagram.com/vegasaleksandres



Ранее в Карелии побывал Тимур Родригез. По нашей информации, шоумен приехал в республику для съемок "Орла и решки". Тимур с семьей покатался на ретромобиле. И у Регины появилось фото в похожем авто.





© instagram.com/trodriguezzz







© instagram.com/reginatodorenko

Интересно, что и Родригез, и Тодоренко этим летом были замечены на Ямале и в Астрахани.

Ямальские СМИ сообщают, что их приезд был связан с новым проектом, подробности которого не раскрываются.

Снимают ли звезды новый сезон телепрограммы о путешествиях – официально пока не известно. Возможно, они удивят телезрителей новым шоу.