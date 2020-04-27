Регина Тодоренко потеряла звание "Женщина года" из-за слов о домашнем насилии

В редакции журнала Glamour решили лишить блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после фразы о домашнем насилии.

Редакционный коллектив выступает против любой формы насилия, сообщает радио Sputnik.

"За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению", – отмечается в заявлении журнала.

Тодоренко попала в эпицентр скандала после того, как в интервью People Talk объявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия.

"Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" – отметила блогер.

Эта фраза повергла в шок подписчиков жены Влада Топалова. Они призвали телеведущую обвинять насильников, но не их жертв.

Чуть позже блогер принесла извинение за свое высказывание.

Также в компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей, пишет "360".