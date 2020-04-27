890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Число районов Карелии, где разрешена работа парикмахерских и бань, увеличилось до пяти
Новое
Сегодня 18:38
Власти Петрозаводска все еще ликвидируют аварию около Гоголевского моста (ФОТО) 2
Сегодня 15:27
Управление Роспотребнадзора Карелии инициирует проверку правоохранительными органами из-за роста заболеваемости COVID-19 в Петрозаводске 7
Сегодня 15:48
Водитель на ходу выскочил из автомобиля и убежал от полицейских (ВИДЕО) 4
Сегодня 12:02
"Ничего больше не просим от этого государства!" 6
Сегодня 12:55
Глава Карелии назовет адреса заболевших коронавирусом 14
Сегодня 10:00

Регина Тодоренко потеряла звание "Женщина года" из-за слов о домашнем насилии

Новости. Вечерняя столица
19:40, 27 Апреля 2020
фото: © instagram.com/reginatodorenko
Загрузка...

В редакции журнала Glamour решили лишить блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после фразы о домашнем насилии.

Редакционный коллектив выступает против любой формы насилия, сообщает радио Sputnik.

"За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению", – отмечается в заявлении журнала.

Тодоренко попала в эпицентр скандала после того, как в интервью People Talk объявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия.

 "Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" – отметила блогер.

Эта фраза повергла в шок подписчиков жены Влада Топалова. Они призвали телеведущую обвинять насильников, но не их жертв.

Чуть позже блогер принесла извинение за свое высказывание.

Также в компании PepsiCo решили снять рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира, а также поменять оформление соцсетей, пишет  "360".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
24.04.2020, 08:55
Парфенчиков продлил ограничительные меры в Карелии из-за коронавируса
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами

Чтиво

23.04.2020 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 14
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»