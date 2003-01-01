Артур Парфенчиков поставил задачи перед новым руководителем КЭО

Глава Карелии встретился с новым руководителем Карельского экологического оператора и поставил задачи по повышению эффективности работы.
Сегодня в Правительстве Артур Парфенчиков провел рабочую встречу с новым руководителем ООО «Карельский экологический оператор» Александром Федоричевым.
Глава Карелии подчеркнул, что после ухода группы компаний ЭкоЛайн из состава предприятия и его дальнейшего перехода под государственное управление важно переформатировать его работу, повысить эффективность.
— Проблема с качеством вывоза ТКО — одна из самых значимых для жителей Карелии, — отметил Артур Парфенчиков. — Мы будем менять работу «Карельского экологического оператора» после ухода частной компании.
Одним из ключевых этапов развития сферы мусоропереработки станет обновление территориальной схемы обращения с отходами. Сейчас ее разрабатывает республиканское Минприроды. Это позволит провести грамотную регулировку тарифов на вывоз мусора. С учетом новой терсхемы будут четко определены объемы всех видов отходов в Карелии и, исходя из этого, — потребность в мощностях для мусороперерабатывающего завода.
— От планов по строительству завода Правительство Карелии не отказывается. Работу по этому вопросу продолжим во взаимодействии с Российским экологическим оператором, Министерством природных ресурсов и экологии России, — отметил Артур Парфенчиков.
Александр Федоричев рассказал главе республики о планах развития «Карельского экологического оператора».
— Совместно с Комитетом по тарифам и ценам обсуждаем регулировку тарифов в соответствии со стоимостью услуг, — отметил руководитель предприятия «Карельского экологического оператора».
Предприятие будет отвечать за уборку большей части Петрозаводска уже с января 2026 года. В ближайшее время определят необходимые дополнительные ресурсы на приобретение новых мусоровозов, на обновление автопарка, улучшение работы оператора в целом. Но первоочередная задача — наведение порядка в существующих условиях.
Ранее нового гендиректора представили коллективу Карельского экологического оператора.