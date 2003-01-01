Региональный фестиваль «Жемчужины Карелии» прошел в Петрозаводске

Сильнейшие спортсмены приняли участие в Первенстве и Чемпионате Петрозаводска по художественной гимнастике.

Турнир прошел в минувшие выходные. Участие в соревнованиях приняли 24 спортсмена из Петрозаводска, Кондопоги и города Сортавала.

Эти соревнования открывают новый спортивный сезон, который традиционно будет активным. Впереди у гимнасток Кубок Карелии, Первенство и Чемпионат Карелии, Всероссийские соревнования «Надежды России».

Фотоотчет с сореваний смотрите по ссылке.

