Региональный Комитет семей воинов Отечества в Карелии принял более 750 обращений

Об этом на встрече членов семей участников СВО с заместителем Главы Республики по внутренней политике Игорем Корсаковым и заместителем Премьер-министра Ларисой Подсадник сообщила председатель организации Алена Олихейко.

По словам Алены Олихейко, основная часть обращений от участников СВО и их близких – это вопросы правового порядка и юридического сопровождения. Есть индивидуальные обращения по денежным выплатам, отпускам, по лечению и реабилитации наших защитников, в том числе прибывающих в отпуск.

Открывая встречу, Лариса Подсадник подчеркнула, что актив Комитета совместно с Правительством ведет работу по помощи участникам СВО, их семьям уже год.

– Главное, что ни одно обращение не остается без обратной связи, – сказала заместитель премьер-министра Лариса Подсадник. – Многие вопросы совместно с комитетом мы поднимаем на федеральном уровне. По каждой жизненной ситуации в случае необходимости мы всегда на связи с федеральными министерствами и ведомствами, и вместе ищем решение.

Алена Олихейко выразила благодарность социальному блоку регионального правительства за поддержку.

– Очень оперативно, день в день реагируют на наши обращения все ведомства, особенно Минздрав Карелии, – сказала общественница. – Участники СВО имеют возможность получать всю необходимую медицинскую помощь, сформирован список семей участников СВО в каждой поликлинике для оперативного решения вопросов.

Участники комитета среди главных задач обозначили необходимость моральной и психологической подготовки к встрече с бойцами после возвращения: каждый из них должен знать, насколько он важен для близких, родных и всех жителей Карелии. В этом помогают такие общественные инициативы, как акция «Жена героя» - 27 женщин Карелии, жен участников СВО, сделали трогательные фото. Благотворительный Фонд «Живой город» только за 10 месяцев собрал 25 машин гуманитарного груза. В акции «Сети Победы» принимают участие сотни наших земляков и волонтеров, а также подростки. Более 50 из них получили поддержку из бюджета региона от органов службы занятости.

Сегодня каждый желающий может написать письмо герою, готовится открытие Центра героев Донбасса, для которого уже собрано 350 военных экспонатов. В Карелии будет объединена патриотическая работа ветеранских организаций участников локальных войн, имеющих богатый опыт по воспитанию молодежи.

Игорь Корсаков выразил жителям, бизнесу Карелии благодарность за помощь и сказал, что из каждого уголка Карелии посылки и весточки для бойцов зоны СВО можно напрямую передать через местные администрации.

– Мы готовы решать вопросы каждого участника СВО, будь то необходимость лечения, социальной или бытовой помощи воину или его близким, – подчеркнул Игорь Корсаков. – Органы власти работают в тесном контакте с федеральными ведомствами, местным бизнесом. Есть немало примеров, когда нашим бойцам помогают в дорогостоящем лечении и реабилитации.