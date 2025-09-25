Региональный маткапитал теперь можно потратить и на обучение ребенка в автошколе

С 1 сентября многодетные семьи в Карелии могут направить региональный маткапитал на образование детей.
Закон о расширении возможностей использования регионального маткапитала принят по предложению многодетных семей Карелии.
— Многодетные семьи нашей республики могут направить региональный маткапитал на дополнительное, среднее и высшее образование детей в возрасте до 23 лет, — рассказали в Заксобрании Карелии.
Организация или предприниматель, с которым заключен договор, должны иметь лицензию на образовательную деятельность. В договоре или дополнительном соглашении к договору должно быть прописано, что оплата будет осуществляться за счет регионального материнского капитала, уточнил председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович.
Напомним, в Карелии региональный материнский капитал составляет 105,5 тыс. рублей. Он выплачивается с 2012 года. Всего за время действия закона более 13 тысяч карельских семей воспользовались этим правом. На первом месте — оплата детского сада, более шести тысяч семей, на втором месте, почти шесть тысяч, — это улучшение жилищных условий. Можно направить деньга на приобретение сельхозтехники, автомобиля отечественного производства, на ремонт своего дома, на догазификацию или на приобретение средств реабилитации для ребенка-инвалида. Также разрешено тратить маткапитал на приобретение земельного участка.