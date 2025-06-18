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Региональный маткапитал в Карелии можно будет направлять на образование

Новости. Общество
18:00, 19 Июня 2025
фото: © Законодательное собрание Карелии

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Закон о праве использования средств регионального материнского капитала на образование детей приняли сегодня, 19 июня, депутаты Заксобрания Карелии.

Согласно принятому документу, с 1 сентября этого года многодетные семьи смогут оплачивать им специальное, высшее и дополнительное образование детей до 23 лет. Ранее с таким предложением к председателю карельского парламента Элиссану Шандаловичу во время приема граждан обратилась мама троих детей. Идея переросла в законопроект, который подготовили большинство карельских депутатов — более 30 представителей разных партийных фракций: «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия — за правду», «Яблоко» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Сегодня законопроект стал законом.

Напомним, в Карелии региональный материнский капитал составляет 105,5 тыс. рублей и предоставляется по нацпроекту «Семья». В Карелии закон приняли в 2012 году.

— Всего за время действия закона более 13 тысяч карельских семей воспользовались этим правом, — комментирует вице-спикер Законодательного собрания республики Ольга Шмаеник (фракция «Единой России»). — На первом месте — оплата детского сада, более шести тысяч семей, на втором месте, почти шесть тысяч, — это улучшение жилищных условий. В прошлом созыве и в этом мы вносили изменения, по обращениям жителей Республики Карелия расширяли возможности использования регионального материнского капитала.

Например, на приобретение сельхозтехники 270 карельских семей эту сумму израсходовали, 31 семья вложилась в приобретение автомобиля отечественного производства, 648 человек приняли решение использовать региональный материнский капитал на ремонт своего дома. Есть те, кто использовал средства на догазификацию или на приобретение средств реабилитации для ребенка-инвалида. По инициативе главы Республики Карелия мы разрешили тратить маткапитал на приобретение земельного участка, и уже есть одна семья, которая этим правом воспользовалась.

Ольга Шмаеник добавила, что с 2012 года на финансирование программы из регионального бюджета было выделено более 770 млн рублей. По решению парламентариев, программа регионального маткапитала будет действовать до 2030 года.

 

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