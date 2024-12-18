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Регионам предложат прописать свои правила по обращению со строительным мусором

Новости. Общество
16:47, 18 Декабря 2024
фото: © Скриншот с видео Инны Колыхматовой / VK

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Регулирование и организация обращения с отходами строительства, сноса, технического перевооружения и благоустройства станут полномочиями субъектов РФ.

Регионы хотят наделить правом самостоятельно утверждать правила обращения со строительными отходами, порядок их накопления и утилизации, а также устанавливать требования к объектам обезвреживания, захоронения и транспортировке. Таким образом в субъектах должны появиться централизованные и упорядоченные системы обращения с отходами ремонта, сноса, «технического перевооружения» и благоустройства. Законопроект, вносящий поправки в федеральный закон «Об отходах производства и потребления», уже поступил для рассмотрения в Госдуму РФ.

Как отметил сенатор от Карелии Игорь Зубарев, строительный мусор сегодня находится вне закона. Вопросы обращения с отходами строительства, ремонта, сноса и благоустройства, до сих пор не урегулированы ни на федеральном, ни на региональном уровне. В настоящее время даже определения для строительных отходов нет. А в новом законе оно будет, сказал парламентарий.

«Строительные отходы не относятся к ТКО. Это отходы, которые образуются при строительстве, реконструкции, капремонте, сносе объектов капитального строительства, включая сети и системы инженерно-технического обеспечения, при сборке, демонтаже некапитальных строений, сооружений, при проведении работ по благоустройству территорий, при техническом перевооружении производства. И этим мусором будут заниматься регионы», - рассказал Игорь Зубарев.

Так, субъекты получат право самостоятельно утверждать правила обращения со строительными отходами. Они будут контролировать вывоз мусора, чтобы его не сваливали в лесу по соседству со стройкой. Для этого транспортировкой отходов должны заниматься специальные компании-операторы. Если в регионе есть своя информационная система в области обращения с отходами производства и потребления, то эти компании будут обязаны к ней подключиться. В результате местоположение автомобилей оператора по вывозу строительных отходов можно было отслеживать при помощи системы ГЛОНАСС.

«Совет Федерации не так давно одобрил закон об обращении с медицинскими отходами. Новые правила, которые помогут создать прозрачную систему в этой сфере и исключить риски в работе больниц, начнут действовать в 2025 году. Теперь в регионах ждут, когда можно будет навести порядок со строительными отходами. Именно из субъектов пришли данные инициативы. Затягивать с принятием нового закона парламентарии не намерены», - подытожил сенатор.

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