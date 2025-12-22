Регионам разрешили использовать старые мусорные свалки еще два года

Полигоны ТКО, которые попадали под рекультивацию, смогут работать до 1 января 2028 года.

Срок эксплуатации свалок, организованных до 2019 года и не имеющих документации, будет продлен с 1 января 2026 года до 1 января 2028 года.

Регионы должны скорректировать свои планы мероприятий по созданию, реконструкции объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения ТКО, которые предназначены заменить старые полигоны. Данный план должен быть согласован с «Российским экологическим оператором» и заверен лично главой субъекта РФ, который несет ответственность за его реализацию. Порядок формирования и изменения государственного перечня объектов ТКО установит Минприроды России. Законопроект о переносе сроков закрытия старых свалок одобрил 23 декабря Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Как отметили на заседании комитета, многие регионы не справились с задачей создать замещающие объекты инфраструктуры по размещению ТКО к 1 января 2026 года. Совет Федерации получил отзывы из 50 субъектов, которые просили продлить срок работы старых полигонов. По данным Минприроды РФ, из 77 объектов к началу нового года будут введены в эксплуатацию только четыре. Оставшиеся 73 необходимо построить в ближайшие два года.

По словам первого заместителя профильного комитета Совфеда Игоря Зубарева, Карелия, как и другие регионы, забила тревогу о том, что необходимо продлить сроки использования мусорных полигонов, не включенных в государственный реестр объектов размещения отходов.

- Мною даже было организовано совещание в нашем комитете по непростой ситуации со сферой обращения с отходами в республике. К сожалению, мусорная реформа буксует во многих регионах, вопрос дефицита объектов мощностей по размещению твердо-коммунальных отходов стоит очень остро. Но мы прекрасно понимаем, что непродление сроков работы полигонов приведет прежде всего к росту тарифов для населения. Поэтому наш комитет вместе с первым заместителем председателя Совфеда Андреем Яцкиным очень серьезно подошел к работе над законопроектом. Регионам будет дана отсрочка, но в случае нарушения планов подготовки замещающих объектов по обращению с ТКО, старые свалки признают незаконными и исключат из перечня. Ответственности за ход реализации мусорной реформы с субъектов никто не снимает, - сказал сенатор от Карелии.

Руководитель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных считает, что в настоящее время не стоит драматизировать ситуацию в сфере обращения с ТКО.

- У нас есть поручение от Совета Федерации - заниматься донастройкой реформы. Это говорит о том, что мы должны наращивать инфраструктуру, привлекать средства и технологии. Но те решения, которые лежат вне экономических моделей, которые сегодня актуальны, нужно пролонгировать и не брать в заложники регионы РФ. Мы поддерживаем данный закон, - подытожил Александр Двойных.

Палата регионов рассмотрит изменения в закон «Об отходах производства и потребления» на пленарном заседании 24 декабря. Они вступят в силу 31 декабря 2025 года.