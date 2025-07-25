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Регионам станет сложнее получить деньги на строительство очистных сооружений

Новости. Общество
16:00, 31 Июля 2025
фото: © «РКС-Петрозаводск»

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Отбор очистных сооружений в федеральный проект «Вода России» усложнили.

До конца августа будет завершен первый отбор проектов по строительству сооружений по очистке сточных вод, которые будут финансироваться в рамках федерального проекта «Вода России». Чтобы попасть в список участников проекта, региону необходимо сначала получить рекомендацию научно-технического совета. Специально созданный на площадке Минприроды РФ экспертный орган рассматривает проектные решения от субъектов с точки зрения обоснованности заявленной мощности объекта и целесообразности использования конкретного оборудования. И только после этого заявка региона может быть допущена к отбору, требования к которому в правительстве РФ ужесточили.

«Мы качественно изменили подход к отбору. Теперь предусмотрен целый набор критериев, учитывающих вклад мероприятия в общие показатели федерального проекта, а также принцип бюджетной эффективности. И конечно, мы учитываем накопленный опыт реализации федпроектов в предыдущем цикле», – цитирует сайт правительства РФ вице-премьера Дмитрия Патрушева, который на днях провел первое заседание межведомственной комиссии, формирующей перечень очистных сооружений для федерального проекта «Вода России».

Как сообщили в кабмине, на первом этапе было отобрано шесть заявок с положительными рекомендациями научно-технического совета. Очистные сооружения планируют построить на таких реках, как Ангара, Кама, Тобол, Волга и Урал.

Сенатор от Карелии Игорь Зубарев напомнил, мероприятия в рамках проекта «Вода России», который теперь является частью нацпроекта «Экологическое благополучие», включают в себя не только строительство и реконструкцию очистных сооружений. Средства из федерального бюджета выделяются также на расчистку русел рек, улучшение состояния озер, строительство водохранилищ и проведение волонтерских акций по очистке берегов от мусора.

«Карелия с 2026 по 2030 год получит 155 млн рублей по федеральному проекту «Вода России». Эти деньги будут направлены на мероприятия по расчистке рек Неглинка, Лососинка и Кемь. Планируется, что в проект включает еще две реки - Шуя и Черная. Но, конечно, ключевая задача для региона – строительство канализационно-очистных, водозаборных и водоочистных сооружений. Для решения проблемы с чистой водой мы должны использовать все существующие механизмы, включая бюджетные, инфраструктурные кредиты и нацпроекты. Видим, что критерии отбора проектов для федеральных проектов становятся все жестче. Поэтому к подготовке заявок нужно относиться очень серьезно. Иначе у нас не будет даже шанса попасть в список регионов, которые с помощью «Воды России» построят новые очистные», - сказал Игорь Зубарев.

Ранее сообщалось, Карелия снова вошла в тройку регионов с самой грязной питьевой водой.

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