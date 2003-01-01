Регионы получат более 100 млрд рублей на льготную ипотеку

Правительство России выделит дополнительные средства на субсидирование льготных ипотечных программ.

Кабмин направит из своего резервного фонда 100,4 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по программам «Семейная ипотека», «Дальневосточная и арктическая ипотека» и «Льготная ипотека». Распоряжение о выделении дополнительных средств на эти цели уже подписано, сообщается на сайте правительства РФ.



Более половины суммы — 53,4 млрд рублей — направят на субсидирование «Семейной ипотеки». Данная программа позволяет семьям с детьми оформить льготную ипотеку под шесть процентов годовых.



На «Дальневосточную и арктическую ипотеку», ставка по которой составляет два процента, выделят 9,6 млрд рублей.



На субсидирование процентной ставки по ранее выданным кредитам в рамках программы «Льготная ипотека», которая завершилась 1 июля 2024 года, направят 37,4 млрд рублей.



По мнению сенатора от Карелии Игоря Зубарева, сохранение ипотечных программ с господдержкой помогает улучшить жилищные условия граждан и не дает остановится в развитии строительной отрасли во многих регионах.



— В Карелии есть спрос на «Арктическую ипотеку». По этой программе в республике было выдано порядка 400 кредитов на приобретение новых и вторичных квартир, на частное домостроение. Жители Карелии с удовольствием пользуются «Семейной ипотекой», которая с этого года работает и на вторичном рынке жилья в 12 городах республики с низким уровнем строительства. Без сохранения программ с господдержкой о доступности ипотеки при нынешней высокой ключевой ставке говорить сложно. И российском правительстве, готовом направлять на субсидирование льготной ипотеки резервные средства, это понимают, — отметил парламентарий.